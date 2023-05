Ana Maria Braga descobre morte de Rita Lee durante programa ao vivo: ‘Inevitável o baque’

Visivelmente emocionada, apresentadora disse que a cantora foi um exemplo de mulher e marcou seu tempo

Reprodução/Globo Ana Maria Braga foi informada da morte de Rita Lee durante o 'Mais Você'



A apresentadora Ana Maria Braga soube da morte da cantora Rita Lee enquanto apresentava ao vivo o “Mais Você” desta terça-feira, 9. A artista interrompeu o quadro “Jogo de Panelas” e conversou com o jornalista César Tralli, que trouxe mais informações sobre a morte da rainha do rock nacional aos 75 anos. Após ouvir o apresentador do “Jornal Hoje”, Ana comentou: “Feliz aquele que pode cruzar com ela ao longo desse caminhar, porque ela é símbolo de energia, de felicidade, de inteligência, de boa gente. Enfim, tudo nestes 75 anos de vida representam isso. Uma riquíssima cantora, compositora, instrumentista, escritora, artista, ativista e, principalmente, irreverente. Uma grande mulher, um exemplo para todas nós. Marcou o seu tempo”. Visivelmente emocionada, a apresentadora contou que não foi fácil receber a notícia da morte de Rita durante o programa ao vivo. “Confesso que por mais que a gente espere… a gente estava acompanhando o estado de saúde dela, mas na hora que eu estava aqui e me falaram a notícia, é quase inevitável o baque, porque tem pessoas que a gente imagina eternas. Ela será sempre a minha rosa choque”, finalizou a comunicadora com os olhos cheios de lágrimas e a voz embargada.