Shows de Taylor Swift acontecem neste final de semana no Rio; saiba o que pode ou não levar

Organização do evento proibiu câmeras e filmadoras profissionais, além de cigarros eletrônicos, garrafas, latas e bebidas

Michael Tran / AFP Taylor Swift chega ao Brasil neste final de semana



A cantora Taylor Swift fará shows nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. A artista traz a “The Eras Tour” para o país pela primeira vez após onze anos desde sua última vinda. Com a revisitação de grandes sucessos de sua turnê, Swift deve cantar músicas de todos os seus álbuns e canções especiais para os fãs brasileiros. No entanto, o público deve se atentar aos objetos proibidos em lista divulgada pela organização do evento. Entre eles, estão os cigarros eletrônicos, substâncias inflamáveis, bastão de fotos e drones, garrafas, latas e bebidas, objetos de vidros, câmeras fotográficas e filmadoras profissionais ou com lentes descartáveis, capacetes e cartazes com papelões grossos ou fixados em madeiras. Para os fãs que desejam acampar para a entrada no espetáculo, itens como cadeiras, livros, revistas e canudos rígidos. A organização ressalta a necessidade da apresentação de documento oficial com foto e ingressos. Estão permitidos outros objetos como barra de cereal, capa de chuva, protetor solar, carregador portátil, maquiagem, remédios com laudo/prescrição médica e câmera Polaroid.