Irmã de Neymar causa polêmica ao fazer procedimento estético

Mudança dividiu opiniões entre os internautas nas redes sociais

Reprodução / Instagram @Rafaella Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., divide opiniões ao realizar procedimento estético no rosto para o Carnaval de 2024



A influenciadora Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr, causou polêmica nas redes sociais ao realizar um procedimento estético no rosto visando o Carnaval de 2024. A mudança dividiu opiniões entre os internautas. A responsável pelo procedimento o estúdio de Natalia Beauty, conhecido por atender celebridades a preços elevados. Rafaella optou por fazer a técnica conhecida como flow browns nas sobrancelhas, que eleva os fios e é conhecida por deixar as sobrancelhas mais grossas. O valor do procedimento, que seria de R$ 12 mil com Natalia, ficou em R$ 1.700 por ter feito com outra “artista” do local.

“Rafaella se rendeu, mas não quis remover o trabalho anterior feito em outro lugar. Tudo bem, fizemos a Flow Brows por cima e melhorou muito do que estava! Me conta o que achou”, escreveu a Natalia. Contudo, entre os internautas, o resultado não agradou e Rafaella foi alvo de críticas por sua aparência. “Se o propósito era ficar feia, foi sucesso. Ficou bem pesado para o rosto, que já não é muito delicado”, disse um seguidor. “Esse modelo novo de sobrancelha desarmoniza o rosto das mulheres”, afirmou outro. “Eu pago R$ 20 na minha e fica melhor”, comentou uma terceira internauta.