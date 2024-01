Com ingressos esgotados e data extra, Jão inicia Superturnê neste sábado em SP

Turnê contará com 15 shows em 14 cidades brasileiras; no domingo, 21, o Multishow vai transmitir a apresentação ao vivo

Reprodução/Instagram/@jao O primeiro show da Superturnê terá início hoje às 21h, com abertura dos portões às 16h



O cantor Jão inicia neste sábado, 20, a tão esperada Superturnê, que contará com 15 apresentações em 14 cidades brasileiras. Os dois primeiros shows vão acontecer no Allianz Parque, em São Paulo, sendo que os ingressos para a apresentação deste sábado já estão esgotados. Para o domingo, ainda há alguns ingressos disponíveis para o setor Super Club B, que funciona como uma área VIP e garante entrada antecipada, credencial do evento e itens da turnê, que marca o encerramento do ciclo de quatro álbuns lançados por Jão ao longo de sua carreira. O primeiro show da Superturnê terá início hoje às 21h, com abertura dos portões às 16h. No domingo, a apresentação começará às 20h, com abertura dos portões às 15h. Para aqueles que não conseguirem comparecer, haverá uma transmissão ao vivo no Multishow no domingo, a partir das 20h.