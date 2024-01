Matteus flagra conversa de Nizam no ‘BBB 24’ e se revolta: ‘Manipulador’

Líder conseguiu espiar as conversas da casa durante a madrugada deste sábado, 20

Reprodução / Globoplay Matteus, líder do BBB 24, flagra conversa entre Nizam, Giovanna e Raquele



Na madrugada deste sábado, 20, Matteus, atual líder do “BBB 24” aproveitou as regalias do Quarto do Líder e utilizou a Central para espiar as conversas da casa. Durante esse momento, ele conseguiu flagrar uma conversa entre Nizam, Giovanna e Raquele em que o brother tentava justificar a polêmica “treta do espelho” com Vanessa Lopes. Para Matteus, Nizam estava colocando a culpa em Alane. “Você viu como é? Já conseguiu. E você preocupada. Aqui é cada um por si e pelas pessoas que estão com você”, disse o líder, que não poupou críticas ao comportamento do colega: “Vocês viram? Ele é manipulador ao extremo, se fazendo de vítima ali. ‘Ai, me oprimiram’. Ele é quem oprimiu a garota que estava fora”, disparou.