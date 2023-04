Irmã de Paulo Gustavo emociona ao postar foto dos sobrinhos próximos a quadro do ator; veja

Publicação de Ju Amaral foi comentada por famosos e fãs do artista, que morreu em maio de 2021 aos 42 anos

Reprodução/Instagram/juamaral00 Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo, postou foto com os filhos do ator nas redes sociais



Ju Amaral, irmã do ator Paulo Gustavo, emocionou os seguidores ao postar nesta terça-feira, 25, uma foto em que ela e os sobrinhos, Romeo e Gael, aparecem próximos de um quadro com a imagem do artista. Na legenda, ela colocou um “4” entre o símbolo do infinito e um emoji de coração. “Lindos”, comentou a atriz Débora Nascimento. “Que momento lindo”, escreveu o jornalista Marcelo Cosme. “Uma imagem que deixa meu coração quentinho”, declarou um seguidor. “4 para sempre”, disse outro. “Como estão grandes essas fofuras”, acrescentou mais um, referindo-se aos filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas, que atualmente estão com três anos. Marcus Majella, Monique Alfradique, Fiorella Mattheis, Marcos Veras e Fernanda Gentil estão entre os artistas que reagiram à publicação com emojis de coração. Paulo Gustavo morreu em maio de 2021 aos 42 anos, por consequência da Covid-19. O artista, que ficou conhecido por interpretar Dona Hermínia no sucesso “Minha Mãe é Uma Peça”, casou-se com Thales em 2015 e os filhos do casal foram gerados nos Estados Unidos por meio de barriga de aluguel.