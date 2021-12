Irmão de Marília Mendonça lança música póstuma da cantora; confira 

Sincero, o jovem revelou que pensou em abandonar a carreira após a morte da irmã, uma das vítimas fatais de um acidente aéreo, ocorrido no começo de novembro, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais

Reprodução/Instagram Marília Mendonça com seu irmão João Gustavo (à dir.) e a dupla dele, o cantor Dom Vittor



Gustavo, irmão de Marília Mendonça, lançou a música “Calculista”, a primeira canção póstuma da cantora, na noite do último domingo, 5, no programa “Fantástico”, da Rede Globo. Sincero, o jovem revelou que pensou em abandonar a carreira após a morte da irmã, uma das vítimas fatais de um acidente aéreo, ocorrido no começo de novembro, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. “Num primeiro momento, quando tudo aconteceu, meu pensamento foi parar. Só que aí eu estava vendo as coisas acontecendo de uma maneira natural. E pensando: ‘cara, se eu parar vou ter que carregar uma dor de ter perdido a minha irmã. E uma dor de ter fracassado no que ela me encaminhou’. Ela encaminhou eu e o Dom, entendeu?”

Gustavo esteve presente na atração com seu parceiro, Dom Vittor, e a dupla Maiara e Maraisa. Juntos, eles cantaram também “Ângulo perfeito” e “Esqueça-me se for capaz”. “A gente tem que agradecer a Deus por esses momentos que a gente viveu, pelas oportunidades, por toda a genialidade dela, que ela sempre estava muito à frente. Ela viveu intensamente tudo”, comentou Maraisa, falando da morte da amiga. “Genial, preparou tudo”, acrescentou Maiara.