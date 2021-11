Irmão de Marília Mendonça anuncia data do lançamento de música inédita com a cantora

Rainha da Sofrência gravou antes de morrer a música ‘Calculista’ com a dupla Dom Vittor e Gustavo

Reprodução/Instagram/domvittoregustavo/25.11.2021 Marília Mendonça deixou música gravada com Dom Vittor e Gustavo



Uma música inédita de Marília Mendonça será lançada no próximo dia 3 de dezembro. A canção chamada Calculista foi uma gravação que a Rainha da Sofrência fez com o irmão, João Gustavo, e sua dupla sertaneja, Dom Vittor. A assessoria de imprensa dos artistas confirmou as informações à Jovem Pan e informou que nos próximos dias novos detalhes dessa parceria serão divulgados. Após a morte de Marília, que sofreu um acidente aéreo no último dia 5 de novembro em Caratinga, Minas Gerais, João Gustavo disse ao “Fantástico” que a irmã estava apoiando sua carreira artística. “Ela estava muito empolgada com a música, ela estava muito empolgada com a nossa carreira, ela estava muito orgulhosa”, afirmou o cantor. Esse não era o único projeto musical que Marília se preparava para lançar. Ela já tinha firmado uma parceria com a cantora Dulce Maria e lançaria uma música com a ex-RBD cantando em espanhol. A artista também gravou um pagode com Ludmilla e tinha uma parceria combinada com Lucas Lucco, que compôs uma canção especialmente para cantar com a sertaneja.