Irmão de Rodrigo Faro sofre acidente de carro em SP: ‘Fiquei inconsciente’

Danilo Faro fraturou duas costelas e levou 12 pontos na testa após um carro avançar no sinal vermelho e colidir com seu veículo

O empresário Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, sofreu um acidente de carro na madrugada deste sábado, 27, em São Paulo. Nas redes sociais, ele fez um desabafo e disse que a colisão aconteceu “por conta da irresponsabilidade e imprudência de terceiros”. “Estava voltando para casa, depois de comemorar o aniversário de sete anos da academia onde treino. Estava com amigos e aqueles que me conhecem sabem que eu não bebo nada. Estava sozinho no meu carro, no cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Jaú aqui em São Paulo, quando um carro em altíssima velocidade, que varou o sinal vermelho, me atingiu em cheio, bem na porta do meu lado”, contou.

O irmão do apresentador da Record disse que não viu nada quando houve a colisão e que não sabe como seu carro parou. “Só tive a sensação de que aquele carro rodando era interminável e que eu tinha, de verdade, morrido. Fiquei inconsciente por alguns minutos, sem falar coisa com coisa, até que um anjo chamado Gisela, abriu a porta do meu carro e ficou segurando minha mão, até que eu recobrasse a consciência e voltasse a respirar.” Danilo fraturou duas costelas e levou 12 pontos na testa. Ele enfatizou que tem testemunhas de que o condutor do outro carro passou no farol vermelho e aproveitou para fazer um apelo: “Se você beber, não dirija, não coloque a sua vida e a vida dos outros em perigo. Eu, de verdade, poderia não estar mais aqui tamanha violência da batida. Se me perguntarem como estou, eu vou responder: estou feliz! Estou vivo! Nasci de novo e tenho a certeza de que Deus e Nossa Senhora me deram uma nova chance”.