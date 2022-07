Rodrigo Faro vira meme após aparecer caracterizado de Silvio Santos em filme: ‘Medo’

Apresentador da Record TV vai interpretar o dono do SBT no longa ‘Sequestro’; veja imagens

Reprodução/Record TV Rodrigo Faro será Silvio Santos no filme 'Sequestro', que estreia em 2023



O apresentador Rodrigo Faro virou meme nas redes sociais após serem divulgadas as primeiras fotos dele caracterizado como o apresentador Silvio Santos. O artista da Record TV vai interpretar o dono do SBT no filme “Sequestro”, que tem estreia prevista para 2023. A produção vai narrar os detalhes do sequestro de Patricia Abravanel, uma das seis filhas de Silvio, que parou o país em 2001. Faro postou fotos em que aparece de costas como do dono do Baú. “Silvio Santos! Mais um dia de filmagem… quanta emoção, meu Deus…”, escreveu o apresentador na legenda da publicação. O que viralizou, no entanto, foi uma imagem divulgada pelo colunista Fefito, do UOL, na qual Faro aparece de frente com uma prótese capilar que simula o cabelo do apresentador. “Mirou no Silvio Santos e acertou no Quico do Chaves”, brincou um seguidor. “Medo de ir na cozinha de madrugada e encontrar o Rodrigo Faro de Silvio Santos”, escreveu outro. “Quando meu primo de 9 anos não quiser me obedecer, eu vou ameaçar ele com essa foto do Rodrigo Faro de Silvio Santos”, ironizou mais um. Veja a repercussão:

Mirou no Silvio Santos e acertou no Kiko do Chaves #RodrigoFaro #silviosantos pic.twitter.com/HWnj7yLwwG — Allan Pereira (@Allan_lanli) July 13, 2022

EU TO BERRANDO COM O RODRIGO FARO "CARACTERIZADO" DE SILVIO SANTOS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK GENTE pic.twitter.com/cvLHREwJQQ — NATAN CORRÊA (@NatanCrr) July 14, 2022

Quando meu primo de 9 anos não quiser me obedecer, eu vou ameaçar ele com essa foto do Rodrigo Faro de Silvio Santos pic.twitter.com/phBkSx4qsy — Reinaldo (@_rreinaldo) July 13, 2022

medo de ir na cozinha de madrugada e encontrar o rodrigo faro de silvio santos https://t.co/6OeePF2PXM — luscas (@luscas) July 13, 2022

Rodrigo Faro mirou no Sílvio Santos e acertou no Frankenstein pic.twitter.com/fReX9pbSqi — gatinho (@gatinhosexy__) July 13, 2022

Pena q não existe um método de bloquear imagem, né? Porque vai ser difícil ter q ver toda hora essa foto do Rodrigo Faro caracterizado de Silvio Santos 😧 — reinaldo  (@_reinaIdo) July 13, 2022

Rodrigo faro mirou em Silvio Santos, mas acertou em qualquer idoso testudo pic.twitter.com/QeCSllMZER — Cinedoor (@cinedooroficial) July 13, 2022