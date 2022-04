Irmão de Rodrigo Mussi diz que médico vê caso do ex-BBB como ‘um milagre’: ‘Renasceu’

Diogo disse que o irmão está estável, com boas reações neurológicas e no processo de extubação

Rodrigo Mussi está estável e no processo de extubação



O ex-BBB Rodrigo Mussi ainda lida com as sequelas do acidente de carro que sofreu no último dia 31 de março. O gerente comercial continua internado e o fato dele estar vivo é visto por um dos médicos que acompanha o caso como “um milagre”. “O Rod segue estável, com boas reações neurológicas. O processo de extubação deve levar alguns dias. Um dos médicos afirmou que o caso do Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa. O Rodrigo renasceu”, escreveu Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, nos stories do Instagram. No último sábado, 9, nasceu Luca, sobrinho de Rodrigo, e Diogo, pai da criança, fez uma homenagem ao filho e nela citou o irmão.

“Não vejo a hora de estarmos juntos no próximo natal, com o Rafael [outro irmão do ex-BBB] e Rodrigo me ajudando a dar ao Luca a família que não tivemos. Amo vocês e saibam que, se depender de mim, nada de ruim acontecerá. Obrigado a todos pelo carinho, de coração! O Luca nasce, o Rodrigo renasce”, postou no Instagram. Vale lembrar que quando estava no “BBB 22”, Rodrigo comentou mais de uma vez que teve pais “tóxicos”. Na sexta-feira, 8, a família do gerente comercial divulgou que ele já abriu os dois olhos e “apresentou sinais mais firmes de consciência”. Também foi informado aos fãs que o pulmão dele estava “mais forte e começando a trabalhar sozinho”. Um dia antes, ele passou por uma cirurgia na perna que, segundo consta no boletim médico, foi um sucesso.