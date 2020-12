Permanência de Biel em ‘A Fazenda 12’ revolta público: ‘Record quer dar o prêmio para ele’

Eliminação de Jakelyne foi celebrada por muitos telespectadores, mas o cantor se livrar de mais uma roça revoltou muita gente

Reprodução/Record Biel conseguiu escapar de mais uma roça em 'A Fazenda 12'



“A Fazenda 12” teve mais uma eliminação polêmica na noite de quinta-feira, 3. Jakelyne foi a 12ª participante a deixar a edição, após disputar uma roça com Jojo Todynho, que segue como umas das favoritas, e o controverso Biel. Mesmo com inúmeras campanhas nas redes sociais, o cantor permanece no jogo e o público mais uma vez está acusando a Record de manipulação – sendo esse um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 4. Segundo divulgado pela emissora, Biel teve 33,52% dos votos, enquanto Jakelyne teve 27,20% e Jojo 39,28%. A roça contou com quase 1 bilhão de votos e muitas pessoas estão dizendo no Twitter que os fã-clubes estão usando robôs para votar incessantemente. As reclamações do público começaram na semana na semana passada, com a eliminação de Raissa e a permanência de Lidi. A vice Miss Bumbum conquistou boa parte dos telespectadores e era vista como uma das favoritas da edição.

“Não assisto a fazenda desde a semana passada, com a saída da Raissa. Agora que não assisto mesmo, sem sentindo a Jake sair e o Biel ficar, esse menino vai ganhar porque brasileiro não sabe votar”, comentou um seguidor. “Lixo mesmo é a direção da ‘A Fazenda 12’ forjar os votos só para deixar aquele podre do Biel no reality para ter mais audiência. E ainda acha que agente é otário para acreditar que é o público que está deixando ele lá, sendo que ninguém está satisfeito com a presença do embuste”, escreveu outro. “Vocês sabem por que ‘A Fazenda’ recebe 70 mil votos por segundo?? Então, meu povo, existe a automação. Eu uso pra fazer minhas divulgações em massa no WhatsApp, você paga um valor mensal e eles colocam robô pra fazer o serviço de humanos. Sim, e os administradores do Biel estão extrapolando nisso”, acrescentou um seguidor. “Manipulação, eles [da Record] querem dar o prémio para o Biel”, opinou mais um. Vale ressaltar que não há provas de que a Record esteja manipulando as votações. Veja a repressão:

Prior era o mais odiado do bbb foi eliminado sem manipulação aí a Record inventa vários records fake pro Biel ficar kkkkkkkkkkkkkk q vergonha dessa emissora kkkk bbb21 começa logo pra afundar esse programa de merda #AFazenda12 pic.twitter.com/25xaRGhpJJ — DOoPp 🐣 (@DoOpP_) December 4, 2020

Lixo mesmo é a direção da #AFazenda12 forjar os votos só p deixar aquele podre do #Biel no reality pra ter mais audiência. E ainda acha q agente é otário p acreditar q é o público q tá deixando ele lá, sendo q ninguém tá satisfeito com a presença do embuste. — laiza sincera (@vik_laiza) December 4, 2020

Como assim em uma roça com o BIEL a Jake foi eliminada?????????????????? É o surto coletivo real — Line😇 (@Alinemerlini) December 4, 2020

Como assim o biel ainda ta na fazenda — Paola (@paola_manfroi) December 4, 2020

no começo a vontade da maioria do público era eliminar o biel; onde essa vontade foi parar galera? vacilo#AFazenda12 #EliminacaoAFazenda — carai dazzi (@antissocialyes) December 4, 2020

Vcs sabem pq a Fazenda recebe 70 mil votos por segundo??

Então, meu povo, existe a automação. Eu uso pra fazer minhas divulgações em massa no Whatsapp, vc paga um valor mensal e eles colocam robô pra fazer o serviço de humanos.

Sim, e os adm do Biel estão extrapolando nisso + — muito sozinha e reflexiva com as coisas (@joflorey) December 4, 2020

a jake sair para o biel foi um soco no estômago e nao tenho mais ânimo pra votar, amo o marianis mas encerro aqui minha contribuição com a fazenda 12 — jogadora sinixtra ⚽️ (@stefcomenta) December 4, 2020

não assisto a fazenda desde a semana passada, com a saída da raissa. agora que não assisto mesmo, sem sentindo a jake sair e o biel ficar, esse menino vai ganhar porque brasileiro não sabe votar. — luc (@lindaseylohan) December 4, 2020