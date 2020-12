Jornalista pede demissão da Globo após 15 anos e explica o motivo

Tatiane Braga apresentava o ‘Bom Dia ES’ e falou que era um trabalho muito puxado cobrir o noticiário diário

Reprodução/Instagram/tatianebraga_ Tatiane Braga apresentava o 'Bom Dia ES na Globo



A jornalista Tatiane Braga, que apresentava o “Bom Dia ES”, na Globo do Espírito Santo, pediu demissão após 15 anos de emissora. A apresentadora postou um vídeo no Instagram se despedindo e explicando o que a fez deixar a televisão. “Decidi parar um pouco com o hard news, sair um pouco da TV. Foi difícil, eu precisei ter muita coragem para tomar essa decisão, largar isso aqui não é fácil, sou apaixonada por isso aqui. O motivo acho que é muito válido. Tenho três filhos: o João, que está com quatro meses, o Kadu com 5 anos e o Guilherme com 10 anos, e quero ter mais tempo para cuidar da minha família e ter mais tempo para cuidar de mim, o pessoal aqui trabalha muito. A gente acorda muito cedo, trabalha sábado, domingo, feriado, então fica difícil”, começou falando a jornalista. O plano dela é focar em outros projetos que possibilitem ela ter mais tempo livre. “Vou seguir trabalhando, minha ideia é pensar em outros projetos, me reinventar e viver de mais de uma vida dentro da minha vida. Estou muito grata, feliz e em paz com essa decisão”, finalizou.