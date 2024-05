Ivete Sangalo e Ludmilla cancelam turnês no Brasil; saiba o motivo

Ivete e Ludmilla usaram as redes sociais para falar com os fãs sobre o cancelamento

Ivete Sangalo e Ludmilla comunicaram o cancelamento das turnês que fariam ainda este ano nas redes sociais nesta quarta-feira (15). “A Festa”, de Veveta, e “Ludmilla In The House”, de Ludmilla. As cantoras creditaram o cancelamento a produtora dos shows, a 30e, que ainda não se pronunciou. “A Festa”, turnê em comemoração aos 30 anos de carreira de Ivete, teria início no dia 30 de junho em Manaus. A cantora se apresentaria também em cidades como Brasília, Aracaju e Salvador. Em dezembro, ela faria um show no Allianz Parque, em São Paulo, e, em abril, cantaria no Estádio Nilton Santos, no Rio.

Já “Ludmilla In The House”, em comemoração aos 10 anos de carreira de Ludmilla, teria início no próximo dia 25 de maio, na Jeunesse Arena, no Rio. A artista tinha datas marcadas em cidades como Recife, Salvador e Belo Horizonte. No dia 8 de junho, ela também faria uma apresentação no Allianz Parque.

“Por motivos que fogem do controle de Ludmilla e sua equipe, a “Ludmilla In The House Tour” está cancelada. A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour”, escreveu a equipe da cantora no comunicado.