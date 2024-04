Figurino usado por Ivete Sangalo no ‘BBB 24’ vai a leilão

Valor arrecadado será destinado aos projetos sociais da ONG Amigos do Bem no Nordeste; os lances online podem ser registrados até 30 de abril

Divulgação/Latam O leilão foi organizado pela Latam em parceria com Instituto Ivete Sangalo



O figurino usado por Ivete Sangalo na festa do Big Brother Brasil (BBB) 2024 no dia 23 de março será leiloado nesta terça-feira (23), informou a Latam Airlines. O valor arrecadado será destinado aos projetos sociais da ONG Amigos do Bem no Nordeste. A peça foi inspirada nos uniformes de pilotos de avião e desenhado pelo estilista brasileiros Marco Gurgel. Os lances online para arrematar o item podem ser registrados até 30 de abril na plataforma ESolidar. O leilão foi organizado pela Latam em parceria com Instituto Ivete Sangalo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Relembre a apresentação

A baiana foi uma das atrações do BBB 24, marcando sua sétima apresentação no reality. O show foi marcado por hits como “Macetando” e “Quando a Chuva Passar”. Além disso, a cantora pediu para que a participante Beatriz a derrubasse no chão, como fez com Sabrina Sato, quando a apresentadora visitou a casa. A ação também envolveu o público de casa ao dar início à Segunda Mega Promo Latam de 2024, com passagens aéreas a partir de R$ 121 o trecho.