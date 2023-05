Ivete Sangalo flagra momento picante em show, e vídeo viraliza: ‘Pegou no p** dele’

Cantora parou de cantar e falou para os fãs que tinha visto; apresentação aconteceu em Morro de São Paulo

Reprodução/Twitter/thetioit Ivete Sangalo ficou chocada ao flagrar momento picante em show na Bahia



A cantora Ivete Sangalo flagrou um momento quente durante o show que realizou em Morro de São Paulo, na Bahia, no último sábado, 6. Ao notar o que estava acontecendo na plateia, a artista parou de cantar e arregalou os olhos. “Vixi, ele está pegando no pint*. Eu vi, pegou no p*u dele”, disse apresentadora do “The Masked Singer Brasil” para as os fãs que estavam próximos do palco. O vídeo viralizou nas redes sociais e divertiu seguidores. “Ivete tem um carisma tão grande, que até numa situação dessa a mulher faz a gente rir”, comentou uma pessoa no Twitter. “Eu amo que ela não deixa passar uma baixaria (risos)”, acrescentou outra. “Eu estava do lado desses dois que estavam se pegando, foi icônico”, publicou mais uma. O que também chamou atenção é que durante a apresentação da cantora no evento, caiu uma forte chuva e, mesmo com os desafios causados pelo mau tempo, Ivete não perdeu a animação e seguiu firme com o show. Nas redes sociais, ela postou um vídeo no qual aparece dançando e cantando na chuva e, na legenda, ela escreveu: “Água para lavar a alma”. Nos comentários, muitos seguidores elogiaram o profissionalismo da artista baiana.

e a Ivete Sangalo flagrando um kibe no meio do show na festa da SAN kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/ngbpcoc042 — tio it (@thetioit) May 7, 2023