Priscilla Alcântara é alvo de críticas de religiosos por rebolar em vídeo e rebate: ‘Ninguém liga’

Cantora aparece dançando em uma festa de cropped, de barriga de fora, bermuda e bota

Reprodução/Instagram/priscillaalcantara Priscilla Alcântara rebate críticas de evangélicos por rebolar em vídeo



A cantora Priscilla Alcântara, de 26 anos, foi criticada por religiosos após aparecer um vídeo dela nas redes sociais rebolando ao som da música “Cria da Ivete”, de Ivete Sangalo. A ex-apresentadora do Bom Dia & Companhia, do SBT, rebateu os comentários negativos. Em um deles, um seguidor fala mal da coreografia de Priscilla, que é evangélica, e também critica o estilo de roupa da artista e por ela usar piercing. “Não me representa! Nunca vi uma mulher que se diz cristã ter piercing, usar esse estilo de roupa e dançar assim… Meu Deus, o mundo está perdido”, escreveu. A cantora logo rebateu o internauta: “Mas ninguém liga, né?”. No vídeo, Priscilla dança a música de Ivete durante uma festa que organizou, em São Paulo. Vestida com um cropped preto, bermuda e bota, a artista faz a coreografia do hit brasileiro. Essa não é a primeira vez que ela recebe críticas de religiosos. Recentemente, ela recebeu comentários negativos por ter abandonado a música gospel para começar a cantar pop.