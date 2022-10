Iza afirma ser demissexual e comenta: ‘Transei com pouquíssimas pessoas’

Cantora também falou que demorou um tempo para entender o que realmente gosta no momento a dois

Reprodução/YouTube/GIOH Iza disse que só consegue ter relações sexuais com uma pessoa que admira



A cantora Iza se assumiu uma pessoa demissexual. Isso quer dizer que ela só se sente à vontade para ter relação sexual com uma pessoa por quem estabelece uma relação emocional ou afetiva. “Eu transei com pouquíssimas pessoas na minha vida”, declarou a cantora no podcast “Quem Pode, Pod”. “Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só [acontece] se eu tiver realmente alguma conexão com a pessoa. Eu achava que esse era só um rolezinho esponja. Tipo assim: ‘Ai, absorvo muito a energia dos outros, não é legal transar’. Transei uma vez, foi tranquilo, tudo certo, mas fiquei: ‘Eu fui violada, fui invadida’. Aquela sensação de ‘por que eu fiz isso?’. Demorei para entender que não tinha nada a ver com o boy, tinha a ver comigo. Eu tenho que admirar muito para falar: ‘Eu vou te dar’. Para chegar a esse momento, demora. Flertar é uma delícia, beijar é uma delícia, ficar é muito gostoso, mas entrar em mim é uma coisa muito séria.” Giovanna Ewbank, que comanda o podcast com Fernanda Paes Leme, disse que entende Iza, pois assim como a cantora também se considera demissexual. “É uma coisa tão íntima, você tem que confiar”, acrescentou a dona do hit Dona de Mim. Iza também contou que perdeu a virgindade aos 21 anos. Ela relatou que a experiência não foi boa, mas com o tempo ela foi descobrindo o que gostava no sexo. “Tudo é meio sexista, machista demais, então você aprende o que tem que fazer. Tudo é uma grande descoberta. Hoje eu me sinto plena, mas, começando com 21 anos, foi uma longa caminhada até entender o que eu gosto.” Segundo a cantora, a masturbação a ajudou nesse processo: “Quanto mais você se conhece, mais à vontade está”.