Documentário da Netflix sobre os Racionais MC’s ganha data de estreia

‘Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo’ chega a plataforma de streaming no dia 16 de novembro

Divulgação/Netflix Documentário vai mostrar formação e ascensão dos Racionais MC’s



A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 19, que o documentário “Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo” estreia no próximo dia 16 de novembro. Com direção de Juliana Vicente, a produção explora a trajetória do grupo formado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock. Considerado o grupo mais influente do rap nacional, os Racionais MC’s já somam mais de 30 anos de carreira. O documentário contará com entrevistas e imagens exclusivas e mostrará como foi formado o grupo e a ascensão dos músicos, que começaram se apresentando nas ruas de São Paulo. Antes de chegar a plataforma de streaming, a produção será exibida no dia 31 de outubro na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na Cinemateca Brasileira. Os detalhes divulgados da produção empolgou fãs nas redes sociais. “Vou ter que assinar a Netflix novamente só para ver essa obra”, comentou uma pessoa. “Isso é muito épico”, escreveu outra. “Que maneiro! Ansioso para ver”, acrescentou mais uma. O grupo celebrou o anúncio e enfatizou que a produção estará disponível em 190 países.