Iza está namorando? Cantora é apontada como silhueta misteriosa em foto com jogador de futebol

Corpo parecido com o da artista foi identificado em publicação do atleta do Mirassol Yuri Lima

Reprodução/Instagram/@iza/@yurilima94 Iza foi apontada como mulher em postagem de Yuri Lima



A cantora Iza pode estar de namorado novo. A artista foi apontada como affair do jogador de futebol Yuri Lima, após ele publicar uma foto com a silhueta de uma mulher. Internautas comparam o corpo da postagem com o de Iza, que segue o futebolista do Mirassol nas redes sociais. Yuri Lima é paulista, tem 28 anos e atuou em times como Fluminense e Santos. Após o fim do seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos, em outubro de 2022, a jurada do “The Voice” assumiu ser demissexual, isto é, se envolver sexualmente apenas quando há relação emocional e afetiva. Desde então, especulou-se que Iza tenha se envolvido com o automobilista Lewis Hamilton, durante passagem do inglês pelo Brasil para o GP de Interlagos, em novembro. Apesar das indicações, Iza ainda não se pronunciou sobre o suposto romance com Yuri Lima.