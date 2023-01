Influenciadora desabafa sobre distúrbio que faz seios crescerem: ‘Sinto olhares sujos’

Modelo do OnlyFans foi diagnosticada com gigantomastia: ‘São muito pesados e causam dor’

Reprodução/Instagram/@misspamme Pamelia James sofre de um distúrbio nos seios



Uma modelo do OnlyFans, conhecida como Pamelia James, deu detalhes sobre o distúrbio que sofre nos seios. Em menos de um ano, o tamanho dos sutiãs da influenciadora digital aumentaram em quatro tamanhos por conta de um diagnóstico de gigantomastia. Segundo o jornal “The New York Times”, o distúrbio foi identificado há cerca de dez meses e causa o crescimento exacerbado dos peitos, o que pode trazer dores nas costas e problemas de postura. Em entrevista, Pamelia desabafou sobre o distúrbio. “No começo, era divertido e interessante ver como eles estavam crescendo, mas recentemente tornou-se desconfortável. Passei a querer ter seios normais”, disse. “É muito desconfortável, eles são muito pesados e causam muita dor. Em público, eu me sinto muito constrangida. Se uso roupas apertadas nos peitos, percebo as mulheres me encarando. Sinto os olhares sujos por ter seios tão grandes. Costumo ficar em casa”, concluiu.