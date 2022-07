Jade Picon choca ao mostrar nova mansão no Rio: ‘Só a porta dá minha casa todinha’

Influenciadora mora em São Paulo, mas está atualmente na Cidade Maravilhosa gravando novela da Globo

Reprodução/Instagram/jadepicon Jade Picon mostrou aos seguidores sua nova casa e tamanho da porta de entrada impressionou



A influenciadora Jade Picon está de casa nova. Gravando a próxima novela das 21h da Globo, “Travessia”, no Rio de Janeiro, a artista, que mora em São Paulo, decidiu ter um lugar para chamar de seu enquanto fica na Cidade Maravilhosa. “Estou entrando em uma fase totalmente nova da minha vida, com muitas mudanças, inclusive de casa. Ainda estou em São Paulo, mas agora tenho meu cantinho do Rio, não vou mais ficar em hotel. Estou muito feliz”, afirmou a ex-participante do “BBB 22” nos stories do Instagram. A mansão conta com elevador, cinema e até um lago na entrada com peixes. “Mais um sonho da jade pequenininha que eu estou tendo o prazer de realizar! Nem sei colocar em palavras o que eu estou sentindo nesse momento… só orgulho e gratidão”, declarou a artista.

A nova mansão de Jade repercutiu nas redes sociais, pois muitos seguidores ficaram impressionados com o tamanho da porta de entrada da casa. “A Jade Picon que desmatou uma área na Amazônia equivalente a 16 campos de futebol só para fazer uma porta”, brincou um seguidor. “Imagina ser bonita, rica, ter 20 anos como a Jade Picon e postar que comprou o próprio cantinho que só a porta de entrada é do tamanho de todo meu apartamento com 31 anos, assalariada e capenga”, comentou uma pessoa. “A Jade Picon postando ‘meu cantinho’. Só aquela porta já compra minha casa”, acrescentou mais uma. Veja a repercussão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

A Jade Picon que desmatou uma área na Amazônia equivalente a 16 campos de futebol só pra fazer uma porta. pic.twitter.com/1OpZIOgf5f — Raphael Victor e outros 492 (@RaphaVCAyres) July 15, 2022

imagina ser bonita, rica, ter 20 anos como a jade picon e postar que comprou o próprio CANTINHO que só a porta de entrada é do tamanho de todo meu apartamento com 31 anos, assalariada e capenga — ex-à procuradora géssica 182 mcr no lolla (@a_cisse_j) July 14, 2022

Jade picon: vejam o meu cantinhooo no RJ meninas

Só a porta dela dá a minha casa todinha — douglas (@Showglaas) July 14, 2022

Queria tá só a jade picon com uma casa nova com uma porta de 5 metros, peixinhos, elevador e cinema — Ana Brandalise (@anacbrandalise) July 15, 2022

O preço da porta da casa da Jade Picon deve igual igual ao da minha casa aqui no sitio. Um sonho ter uma porta daquelas! acho que ia dormir abraçada na porta, jantar de frente pra porta, tantas possibilidades — Mandy (@MandyCandy) July 15, 2022

MANSÃO DA JADE PICON e é ISSO! Veei tem elevador, cinema, uma piscina de peixes na entrada, a porta lá no céu, que orgulho jadoca…. quero várias festinhas nessa piscina ai😍 — Euzinha❤️ (@liliimariaa) July 15, 2022