Após polêmicas, Jade Picon é confirmada em ‘Travessia’, próxima novela da Globo

Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Alessandra Negrini e Rodrigo Lombardi também estão no elenco

Divulgação/Globo/Estevam Avelllar Elenco da novela Travessia foi divulgado e Jade Picon está confirmada na trama



Depois de muitos rumores e polêmicas, a influenciadora digital Jade Picon foi confirmada em “Travessia”, próxima novela da Globo a ocupar a faixa das 21h. A trama, que vai suceder “Pantanal”, é da autora Glória Perez, que apareceu ao lado do elenco em uma foto divulgada pela emissora nesta segunda-feira, 20. Na imagem, Jade aparece ao lado dos atores Humberto Martins e Lucy Alves. Assim que começaram as especulações de que a influenciadora seria escalada para a novela, as críticas em torno do assunto começaram, isso porque a influenciadora não possui formação e nem registro profissional de atriz, algo que revoltou muitos profissionais da classe. Também circularam boatos de que o papel da ex-participante do “BBB 22” seria, inicialmente, da atriz Juliana Paiva. Com a repercussão do assunto, a artista se manifestou: “Não estou na produção ‘Travessia’, nunca fui contactada para esse projeto”. Além de Jade, estão no elenco da próxima novela das 21h nomes como Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi, Drica Moraes e Ailton Graça.