Jade Picon cozinha de maiô e surpreende seguidores

Influenciadora exibiu sua especialidade culinária em vídeo compartilhado no Instagram

Reprodução/Instagram/@jadepicon Jade Picon cozinhou um peixe e ficou satisfeita com o resultado



Jade Picon, influenciadora digital de 22 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo em seu Instagram neste domingo (14). Na gravação, Jade aparece na cozinha de sua casa usando apenas um maiô cavado. Nos stories publicados, ela mostrou todo o processo de preparo de um peixe, revelando que sua especialidade culinária são saladas e frutos do mar. A influenciadora comemorou o sucesso da receita, demonstrando empolgação com o resultado. Vestindo um maiô verde água, Picon exibiu sua marquinha de biquíni enquanto cozinhava. A peça cavada chamou a atenção dos seguidores, que não pouparam elogios nos comentários. A mansão onde ela vive foi o cenário escolhido para as gravações, mostrando um pouco mais da rotina da influenciadora.

*Reportagem produzida com auxílio de IA