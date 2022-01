Jason Momoa e Lisa Bonet anunciam separação após 16 anos juntos

‘O amor entre nós continua evoluindo’, afirmaram os atores que namoraram por mais de uma década e oficializaram a união em 2017

Reprodução/Instagram/prideofgypsies/13.01.2022 Relacionamento de Jason Momoa e Lisa Bonet durou 16 anos



O casamento dos atores Jason Momoa e Lisa Bonet chegou ao fim. O término foi anunciado pelas redes sociais do intérprete do super-herói Aquaman na quarta-feira, 12. “Todos nós sentimos o aperto e as mudanças desses tempos de transformação… uma revolução está se desenrolando e nossa família não é exceção… sentimos e crescemos com as mudanças sísmicas que estão ocorrendo e compartilhamos que estamos nos separando no casamento”, informou o casal. Os artistas explicaram que decidiram expor a separação para que possam seguir suas vidas “com dignidade e honestidade”.

“O amor entre nós continua evoluindo da maneira que deseja ser conhecido e vivido. Nós nos libertamos para ser quem estamos aprendendo a nos tornar”, afirmaram. O casal disse ainda que quer mostrar para os filhos que é possível o amor prevalecer independente da situação. O relacionamento dos atores durou ao todo 16 anos. Eles se casaram em 2017 e tiveram dois filhos: Nakoa-Wolf, de 13 anos, e Lola, de 14. Esse é o segundo casamento de Lisa, que oficializou a união com o músico Lenny Kravitz em 1987 e terminou em 1993.