Sucesso de bilheteria, ‘Duna’ estreia no HBO Max Brasil

Com elenco recheado de estrelas como Timotheé Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac e Jason Momoa, filme é um dos grandes lançamentos de 2021

Reprodução/YouTube

Sucesso de bilheterias, ‘Duna‘ estreou no HBO Max Brasil nesta sexta-feira, 26. Apesar do lançamento, o filme ainda continua em cartaz em diversos cinemas do Brasil. Nos Estados Unidos, a estreia aconteceu de forma simultânea no cinema e no streaming. Além do streaming, o filme está disponível para compra e aluguel em plataformas digitais, como Now, Google Play e Apple TV, sendo que na última o espectador ganhará 6 minutos de conteúdo adicional exclusivo. Dirigido por Denis Villeneuve, o longa tem o ator Timotheé Chalamet como principal estrela, além de diversos nomes de peso no elenco, como Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Zendaya e Jason Momoa. Depois da repercussão positiva, o longa teve sua sequência confirmada e deverá estrear nos cinemas.