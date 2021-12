Jason Momoa pode aparecer como ‘Aquaman’ no novo filme da ‘Mulher-Maravilha’

Roteiro vazado aponta que heróis irão se unir para salvar Atlantis e Themyscira

Reprodução Aquaman deve aparecer em novo filme da Mulher-Maravilha



A DC Films quer começar a mesclar seus super-heróis. De acordo com o roteiro vazado de ‘Mulher-Maravilha 3‘ para o That Hashtag Show, o ator Jason Momoa aparecerá no próximo longa de Diana (Gal Gadot) como ‘Aquaman’. Segundo os rumores, Atlantis estará ao lado de Themyscira sob uma nova ameaça: Arion, um ex-herói e semideus que enlouqueceu. O roteiro aponta que Arion é obcecado por Asteria, a ancestral Amazona interpretada por Lynda Carter em ‘Mulher-Maravilha 2’. Já foi apontado oficialmente que Lynda irá retornar no próximo filme da heroína, mas sem mais detalhes. Outros super-heróis também podem aparecer no longa, como o Besouro Azul (Jamie Reyes). O longa-metragem ainda não tem data para estrear.