Jason Momoa pedala nu durante tour pela sua academia; assista

O astro de Aquaman, Jason Momoa, surgiu nesta quinta-feira, 27, pedalando nu durante uma tour por sua academia em Aotearoa, na Nova Zelândia. Em vídeo divulgado pela Men’s Health, em participação no quadro “Gym & Fridge”, que mostra as academias particulares e as geladeiras das estrelas, o ator aparece, de primeira, vestindo apenas um roupão rosa de pelos e um colar de dentes de tubarão para receber a equipe da revista. Na sequência, enquanto mostra o espaço, Jason pedala totalmente nu. A edição não mostra as partes íntimas do ator, colocando uma garrafa de bebida alcoólica na frente do pênis. O astro fica despido durante toda a gravação. Inclusive, em uma parte Momoa mostra a sua variedade de mountain bikes, antes de subir em uma delas, com tudo à mostra. “Sim, eu gosto de mountain bike, gosto de descer rápido”, comentou. Já o bumbum do Aquaman aparece durante o vídeo.