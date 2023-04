Lâmpada é retirada do ânus de paciente na Colômbia; raio-x choca internautas

Homem disse que não revelou o que era e nem foi antes para o hospital por medo de que sua esposa descobrisse o fato

Reprodução/Twitter/@eljulii37 Médico que atendeu o caso divulgou imagem do raio-x no Twitter



Um caso inusitado aconteceu na Colômbia e foi registrado por um médico nas redes sociais. Um homem, de 53 anos, foi parar no hospital após sentir fortes dores no ânus. Os médicos fizeram exame no paciente e foi constatado que ele estava com uma lâmpada presa no reto. De acordo com veículos locais, o homem estava sofrendo dores há três dias. No entanto, ele só procurou ajuda médica quando a dor ficou intensa. Depois dos médicos identificarem o problema, o homem comentou que não revelou o que era e nem foi antes para o hospital por medo de que sua esposa descobrisse o que havia acontecido. “O objeto não era palpável ao toque retal. Material de corpo estranho”, escreveu no Twitter o gastroenterologista Julian Pylori, que divulgou uma imagem do raio-x. A TV Azteca informou que o objeto era de plástico e, assim, não estourou dentro do corpo do homem. A lâmpada foi removida pelos médicos e o paciente passa bem. Nas redes sociais, os internautas ficaram chocados com o episódio. “Isso é recorrente em hospitais. Povo coloca de tudo. Impressionante”, escreveu uma internauta. “O grande questionamento: por quê?”, disse outra. “Um vagalume”, brincou um terceiro.