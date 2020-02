Jay-Z relembra conversa com Kobe Bryant sobre Gianna: ‘Ele estava orgulhoso’

Lucy Nicholson/REUTERS Kobe Bryant era amigo do rapper Jay-Z



Jay-Z revelou um dos últimos momentos que passou com Kobe Bryant, lenda do basquete que morreu ao lado de sua filha Gianna, de 13 anos, e mais sete pessoas em acidente trágico de helicóptero em 26 de janeiro.

O rapper deu detalhes de sua amizade com Bryant em discurso na Universidade de Columbia. Jay-Z contou que saiu com Kobe “diversas vezes” e, mais recentemente, passaram o Ano Novo juntos.

“Ele estava no melhor momento que pude presenciar”, analisou Jay, acrescentando que uma de suas últimas conversas com o ex-jogador foi justamente sobre sua filha Gianna e seu talento na quadra de basquete.

“Uma das últimas coisas que ele falou para mim foi: você tem que ver Gianna jogar. E isso foi o que mais doeu, porque ele estava tão orgulhoso. O olhar em seu rosto foi tipo – eu virei para ele e afirmei: ‘Ela será a melhor jogadora de basquete do mundo'”, disse o rapper diante do público.

Jay-Z ainda disse que ele e Beyoncé estão tentando lidar com a perda do amigo: “Meu esposa e eu recebemos a notícia [sobre as mortes] de um jeito muito difícil. É só o que vou dizer. Ele era um ser humano incrível e estava em um ótimo momento de sua vida.”