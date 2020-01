Vídeo mostra helicóptero de Kobe Bryant em chamas; assista

Departamento de Polícia Los Angeles Kobe Bryant costuma viajar de helicóptero por Los Angeles



Vídeo gravado por testemunhas na região de Calabasas, em Los Angeles, mostra o helicóptero em que estavam Kobe Bryant, sua filha Gianna, e mais tripulantes, momentos após o acidente que não deixou sobreviventes.

De acordo com o TMZ, que foi o primeiro a noticiar a morte do astro do NBA e a divulgar as imagens, testemunhas afirmam que puderam ouvir o barulho do motor falhando antes de cair. Fogo e fumaça cobriram o local. A causa oficial do acidente está sob investigação.

Kobe viajava com o mesmo helicóptero há anos, desde a época em que jogava profissionalmente. Bryant era casado com Vanessa e tinha quatro filhos: Gianna, Natalia, Bianca e Capri – o último deles nasceu há apenas sete meses.

Famosos lamentaram a perda do grande esportista nas redes sociais.

