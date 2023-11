Jenna Ortega deixa elenco de ‘Pânico’ após demissão de Melissa Herrera por apoio a palestinos

Atriz de Wandinha participou do quinto e sexto filme da franquia de terror, mas se desligou da produção por incompatibilidade de agenda

Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jenna Ortega volta ao elenco de 'Wandinha' no próximo ano



A atriz Jenna Ortega está de fora do elenco da franquia ”Pânico”. A informação foi confirmada pelo jornal americano Deadline. A saída da artista veio após a mexicana Melissa Herrera ser demitida do elenco do filme por publicar mensagens e fotos a favor da Palestina nas redes sociais. Segundo a imprensa estrangeira, no entanto, a saída não está ligada a uma suposta manifestação em favor da colega de elenco. Jenna Ortega estaria negociando sua saída da franquia desde a greve dos roteiristas por incompatibilidade de agenda. No próximo ano, ela deve passar um tempo na Irlanda para gravar a segunda temporada da série Wandinha e logo em seguida também estará ocupada na produção de “Os Fantasmas se Divertem 2”. “Pânico VI” foi lançado nos cinemas neste ano. No entanto, a futura sequência ainda está sendo esboçada no papel e não tem previsão para o início das gravações.