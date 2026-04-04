Jenna Ortega enfrenta críticas por suposto namoro com músico atrelado a rumores de neonazismo

O nome de Elias Rønnenfelt já esteve envolvido em inúmeras alegações envolvendo o movimento e racismo

Reprodução/Instagram O descontentamento dos fãs foi tamanho que uma fake news de que a atriz teria morrido em um acidente de carro está circulando pelo X



Jenna Ortega (Wandinha e Beetlejuice) está enfrentando mais uma polêmica. Após ser vista inúmeras vezes em situações de intimidade com o vocalista da banda punk dinamarquesa Iceage, Elias Rønnenfelt, os fãs começaram a se manifestar nas redes sociais contra o suposto namoro e a escolha da atriz de 23 anos

Quem é Elias Rønnenfelt?

O nome de Rønnenfelt já esteve envolvido em inúmeras alegações de neonazismo e racismo. Quando tinha 18 anos de idade, o músico, que tem hoje 34 anos) foi acusado de desenhar símbolos associados a neonazistas e fascistas.

À época, desculpou-se publicamente e afirmou que estava apenas copiando um símbolo de um filme dos anos 80 chamado Roller Blade e que não entendia seu significado político e muito menos a ofensa que poderia ter causado. “O que algumas pessoas entenderam não era nossa intenção”, disse.

Em outra ocasião, ele foi acusado de apoiar uma banda com nome racista, a “White N******”, que foi convocada pela Iceage para um festival organizado pela própria banda de Rønnenfelt. O vocalista lamentou o ocorrido em entrevista ao site Pitchfork.

Em meio a tantos escândalos, a internet não perdoou o suposto envolvimento dos dois e fãs começaram a questionar e retaliar a atriz, muito porque ela já se mostrou muito firme em relação ao seu posicionamento político e moral.

Ortega chegou a deixar a franquia Pânico em solidariedade à colega Melissa Barrera, que fora demitida após manifestações pró-Palestina. Até o momento Jenna Ortega não confirmou seu envolvimento romântico com o músico e não se manifestou em relação aos comentários feitos nas redes.

Fake news e cancelamento

O descontentamento dos fãs foi tamanho que uma fake news de que a atriz teria morrido em um acidente de carro está circulando pelo X. Usuários, no entanto, explicam que a morte é apenas simbólica e não literal. Um fã-clube de Ortega, inclusive, anunciou que, junto com a “morte” dela, o perfil que a apoiava também “morrerá”.

*Estadão Conteúdo