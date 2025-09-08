Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Jennifer Aniston assume novo relacionamento com hipnoterapeuta

Jennifer Aniston assume novo relacionamento com hipnoterapeuta

Jim Curtis é reconhecido por compartilhar conteúdos voltados para motivação e hipnose; a conexão entre os dois já era notada há algum tempo, com a atriz interagindo com as postagens dele

  • Por da Redação
  • 08/09/2025 14h35
Reprodução/Instagram/@jenniferaniston/@jimcurtis1 Jennifer Aniston A atriz também revelou recentemente que utilizou a hipnose como uma ferramenta para superar seu medo de voar

Jennifer Aniston, aos 56 anos, entrou em um novo relacionamento. A atriz está com Jim Curtis, um hipnoterapeuta e coach motivacional de 49 anos. O romance começou a se intensificar nos bastidores após uma viagem que o casal fez à Espanha, e Aniston fez uma postagem sutil em seu Instagram que deixou os fãs curiosos.

Jim Curtis, que possui uma base de mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, é reconhecido por compartilhar conteúdos voltados para motivação e hipnose. A conexão entre os dois já era notada há algum tempo, com Aniston interagindo com as postagens de Curtis e até mencionando que estava lendo um de seus livros.

A atriz também revelou recentemente que utilizou a hipnose como uma ferramenta para superar seu medo de voar, o que demonstra a confiança que ela deposita no trabalho de Curtis. Essa nova fase na vida de Aniston tem gerado bastante interesse entre os fãs e a mídia, que acompanham de perto os desdobramentos desse relacionamento.

Publicado por Nátaly Tenório 

*Reportagem produzida com auxílio de IA

