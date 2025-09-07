Wandinha lidera lista de série mais assistida de todos os tempos; confira o ranking

Trama protagonizada por Jenna Ortega contabiliza 252,1 milhões de visualizações e segue a jovem herdeira da família Addams enquanto investiga uma série de assassinatos na Academia Nevermore

Unsplash/charlesdeluvio

A Netflix atualizou seu ranking das séries mais assistidas de todos os tempos, revelando produções que atraíram um grande número de espectadores. Entre as obras destacadas, “Wandinha”, lançada em 2022, lidera a lista com impressionantes 252,1 milhões de visualizações. A série, protagonizada por Jenna Ortega, segue a jovem herdeira da família Addams enquanto investiga uma série de assassinatos na Academia Nevermore.

Outra série que se destacou é “Adolescência”, de 2025, que acumulou 142,6 milhões de visualizações. A trama gira em torno da família Miller, cuja vida se transforma drasticamente quando Jamie, um adolescente de 13 anos, é acusado de assassinar uma colega de escola. A narrativa aborda temas de crime e suas repercussões familiares.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Stranger Things” também figura entre os sucessos da plataforma, com sua quarta temporada, lançada em 2022, alcançando 140,7 milhões de visualizações. A nova fase da série se desenrola após a Batalha de Starcourt, apresentando novos desafios e a ameaça do vilão Vecna, que coloca os personagens em situações de grande tensão e suspense.

A minissérie “Dahmer – Um Canibal Americano”, que retrata a vida do infame serial killer Jeffrey Dahmer, conquistou 115,6 milhões de visualizações. A produção explora os aspectos sombrios da vida do criminoso, oferecendo uma visão perturbadora sobre seus crimes e a investigação que os cercou.

Outra série que merece destaque é “Bridgerton”, cuja primeira temporada, lançada em 2020, obteve 113,3 milhões de visualizações. A história se passa na Londres do século 19 e acompanha Daphne, que busca um marido em meio a escândalos e pressões sociais. A série se tornou um fenômeno cultural, atraindo uma audiência diversificada.

“O Gambito da Rainha”, também de 2020, segue a trajetória de Beth Harmon, uma prodígio do xadrez que enfrenta vícios e desafios em um mundo dominado por homens. Com 112,8 milhões de visualizações, a série se destacou por sua narrativa envolvente e pela representação de uma mulher forte em um ambiente competitivo.

A terceira temporada de “Bridgerton”, lançada em 2024, acumulou 106 milhões de visualizações. A trama foca em Penelope, que busca um marido enquanto lida com seus sentimentos por Colin e os segredos da alta sociedade, mantendo o interesse do público em suas intrigas românticas.

“O Agente Noturno”, de 2023, também fez sucesso, com 98,2 milhões de visualizações. A série segue Peter Sutherland, um agente do FBI que se vê envolvido em uma conspiração que ameaça a segurança nacional, trazendo elementos de ação e suspense à narrativa.

Por fim, “A Grande Ilusão”, lançada em 2024, também alcançou 98,2 milhões de visualizações. A história acompanha Maya, que busca respostas sobre a morte de seu marido, revelando uma conspiração perigosa que a envolve em um mistério intrigante.

“Stranger Things” ainda aparece na lista com sua terceira temporada, de 2019, que obteve 94,8 milhões de visualizações. Nela, Eleven e seus amigos enfrentam novas ameaças enquanto aproveitam o verão em Hawkins, mantendo a série como um dos grandes sucessos da plataforma.

*Reportagem produzida com auxílio de IA