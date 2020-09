Jennifer Aniston e Brad Pitt flertam durante leitura de roteiro; confira

Atores foram casados por cinco anos e fãs sempre torcem por uma reconciliação entre eles

Reprodução/Twitter Atores participaram de leitura de roteiro ao lado de outros astros de Hollywood



O ex-casal Jennifer Aniston e Brad Pitt participou da leitura de roteiro de “Picardias Estudantis”, filme de 1982 que ganhou nesta semana ação beneficente organizada por Sean Penn para arrecadar fundos contra a pandemia de Covid-19. Além do próprio Penn, protagonista do longa, os atores Dane Cook, Morgan Freeman, Jimmy Kimmel, Shia LaBeouf, John Legend, Ray Liotta e Julia Roberts também participaram da live para ler os momentos mais icônicos da comédia.

A interação de Aniston e Pitt roubou as atenções, já que o ator ficou todo sem graça quando a ex-mulher leu uma cena caliente para ele. “Oi, Brad. Você sabe o quanto eu sempre te achei uma graça. Acho você tão sexy. Você vai vir até mim?”, disse Aniston se referindo a Brad Hamilton, personagem do filme. Os fãs, é claro, já se animaram com a possibilidade do retorno do casal. Vale lembrar que Jennifer Aniston foi a esposa anterior de Brad Pitt antes do casamento com Angelina Jolie, e eles ficaram por cinco anos juntos.

Veja o momento: