Mayra Cardi quis ‘dar esfolada no asfalto’ em Arthur Aguiar por traições

Influencer também revelou que não tem raiva das amantes do ex porque ‘não era casada com elas’

Reprodução/Instagram/mayracardi A influencer Mayra Cardi descobriu diversas diversas traições de Arthur Aguiar após revelação de amiga famosa



Mayra Cardi está separada de Arthur Aguiar desde maio, quando uma série de traições do marido foi descoberta e pôs fim no casamento dela com o pai de Sophia, de 1 ano e 10 meses. Em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili, a influencer relembrou quando os casos vieram à tona. “Nunca pensei em matar no sentido literal, mas queria catar a cabeça dele e dar uma esfolada no asfalto, não vou mentir, queria. É a dor de uma mulher extremamente traída. Mas isso naqueles momentos de maior sofrimento, em que chegavam coisas muito pesadas, dez minutos passava.”

Mayra reforçou que nunca soube das traições de Aguiar, e que descobriu tudo através de uma “grande amiga” famosa. “Não posso falar o nome porque ela é famosa. Mas uma grande amiga minha me mandou e, se não fosse ela, eu não tinha me separado… Ele nem sabe até hoje quem foi e ninguém vai saber”, garantiu. A influencer ainda disse que não tem mágoa das amantes do ex-marido. “Sair com homem casado não é bacana, mas eu não era casada com elas. Eu era casada com ele. Não vou indagar a atitude e caráter delas, tanto que não fiquei com raiva de absolutamente nenhuma”, disse.

Entre as supostas 16 amantes de Aguiar, está a ex-panicat Aricia Silva, que confirmou o caso com o ator, mas disse que ele não estava casado na época. “Eu saí como mentirosa, mas não menti. Não fiquei com cara casado, fiquei no tempo certo”, afirmou em entrevista recente ao Pânico.