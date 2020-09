‘Me Gusta’: Anitta bota Cardi B para cantar em espanhol na Bahia; veja

Aguardada parceria da funkeira com a rapper ganhou clipe colorido com cenas gravadas no Brasil

Reprodução/Instagram Anitta e Cardi B gravaram parceria no ano passado nos EUA



“Me Gusta”, a esperada parceria de Anitta e Cardi B, que ainda conta com o rapper porto-riquenho Myke Towers, foi divulgada nesta sexta-feira (18). No clipe, Anitta desfila vários looks luxuosos e coloridos, enquanto Cardi B também aparece com a funkeira em Salvador, na Bahia. O single dançante é cantado em espanhol e inglês pelo trio, que mira nas principais paradas mundiais.

Anitta e Cardi B gravaram a canção no ano passado, nos Estados Unidos. Na ocasião, a cantora celebrou o trabalho com a rapper: “Acho que encontrei minha alma gêmea. Oi Brasil, o bonde das funkeiras vai crescer”. Cardi B ainda tem uma parceria inédita com outra funkeira brasileira: Ludmilla, que também foi até os EUA gravar com a dona do hit “WAP“.

Veja o clipe de ‘Me Gusta’: