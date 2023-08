Rafinha Bastos ironiza fala de Anitta sobre ser a primeira celebridade ‘cancelada’ no Brasil

Humorista usou as redes sociais para fazer o comentário e foi apoiado por seguidores

Reprodução/Instagram @rafinhabastos Humorista falou sobre a declaração da cantora Anitta para a revista Ela Magazine



Em entrevista à revista ‘Ela Magazine’, a cantora Anitta declarou recentemente que foi a primeira pessoa a ser ‘cancelada’ no Brasil. “Fui a primeira pessoa a ser ‘cancelada’ no Brasil quando ainda não existia esse termo e amadureci diante do público. De certa forma, os cancelamentos me ajudaram a ficar mais forte”, disse a artista. No entanto, tem gente que discorda. O humorista Rafinha Bastos usou suas redes sociais para ironizar a fala da cantora. “Foi não, moça”, escreveu ele em uma postagem no X. A entrevista de Anitta já tinha repercutido entre o público, que no geral discordou da afirmação. Nos comentários, um perfil disse “Não foi ela e nem deve ter sido o Rafinha também, isso é mais antigo que Jesus”. Outros lembraram de nomes antigos que foram ‘cancelados’ por diversas razões, como Wilson Simonal e o goleiro Barbosa, vice campeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 1950.