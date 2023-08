Reynaldo Gianecchini fala sobre vida amorosa após separação de Marília Gabriela: ‘Valorizo estar solteiro’

Ator revelou que só se relacionou sério uma vez após terminar o casamento em 2006

Reynaldo Gianecchini revelou ter dificuldades para desenvolver relacionamentos sérios após seu casamento com Marília Gabriela. O ator fez a declaração nesta segunda-feira, 21, em entrevista ao ex-BBB Rodrigo Mussi. No canal ‘Café com Mussi’, o artista comentou que só teve um envolvimento amoroso longo após se separar de Marília, em 2006: “Nossa parceria é pra vida e de alma. Sempre fui de me relacionar muito, mas depois da Marília foi difícil. Estou solteiro já um tempão. Tive só um relacionamento forte depois dela e não foi um casamento”, revelou. “Desde então não tive mais. Acho que tem que ser um encontro. Sou um cara muito independente. Está tudo bem estar sozinho. Valorizo estar solteiro (…) Acho uma delícia, mas não quer dizer que eu não queira. Gosto de me aprofundar nos relacionamentos, mas não está rolando. É legal ter pessoa para trocar”, explicou.

Gianecchini ainda relembrou o tratamento contra o linfoma não Hodgkin, diagnosticado em 2011: “Eles não conseguiram descobrir que tipo de câncer eu tinha. Então, foi gradual. Fiquei um mês no hospital para eles tentarem entender e a gente começar o tratamento (…) Foi o mês que tive medo”. O ator destacou que o diagnóstico o fez transformar sua visão sobre a vida. “Essa coisa de você estar neste território de dar uma olhada para a finitude próxima, encarando uma possível morte é tão transformador. Faz você amadurecer (…) Sobra você viver ali na presença daquilo, totalmente imerso. Eu não brigava. Eu aceitei e encarei como se Deus quisesse falar comigo e essa era a forma”, disse.

