Jeremy Renner aparece andando após grave acidente na neve em janeiro

O ator Jeremy Renner (Vingadores) apareceu andando em um vídeo publicado em sua conta no Twitter neste domingo, 26. Ele sofreu um acidente grave enquanto limpava neve em frente à sua casa, em Nevada, Estados Unidos, em janeiro deste ano e ficou internado por um tempo, mas está se recuperando em casa. Segundo o astro, ele quebrou 30 ossos, além de ter perdido muito sangue. “Agora tenho que encontrar outras coisas para ocupar meu tempo para que meu corpo possa se recuperar”, escreveu ele na legenda. De acordo com o relatório da polícia, o astro do cinema esqueceu de ativar o freio de emergência de sua máquina de neve. “O removedor de neve Pistenbully começou a deslizar, fazendo com que Renner saísse do veículo sem acionar o freio de emergência”, diz o documento. Renner teria tentado desviar o veículo para não atingir o sobrinho. O ator foi socorrido por seu familiar e um vizinho, sendo levado de helicóptero para o hospital.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023