Jeremy Renner comemora recuperação um ano após ter tronco esmagado por limpa-neve de seis toneladas

Reprodução/Instagram/@jeremyrenner Jeremy Renner ficou conhecido por interpretar o gavião arqueiro em Vingadores



O ator Jeremy Renner, conhecido por interpretar o gavião arqueiro na franquia “Vingadores”, utilizou suas redes sociais para comemorar o primeiro ano desde sua saída da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em janeiro de 2023, Renner sofreu um grave acidente em seu rancho, localizado no estado de Nevada, nos Estados Unidos, envolvendo um limpa-neve de seis toneladas. Em uma publicação no Instagram, o ator expressou sua gratidão pelo apoio e amor recebidos durante sua recuperação. Renner destacou a importância desses sentimentos em sua jornada de superação e afirmou que continua comprometido em ser uma pessoa melhor e mais forte. “Lembrei-me que o amor, a boa vontade, o trabalho duro e uma legião de bons humanos estão a ajudar-me a superar todos os dias… Obrigado, abençoe você… E como sempre, mantenho a minha promessa de ser melhor, ser mais forte e crescer para superar o potencial…. Abençoado sejam todos”, escreveu. Em uma postagem no story ele escreveu: ‘meus amigos se lembraram de mim, quando voltei para casa da UTI há um ano. Homem de sorte”.

Após semanas de internação hospitalar, Jeremy Renner passou por um intenso processo de reabilitação. No início de 2024, o ator relembrou esse período, mencionando que experimentou diversos tipos de terapia. Em uma postagem no dia 1º de janeiro, ele revelou que realizava terapia diariamente e citou tratamentos como câmara hiperbárica e mergulho a frio. No dia 1º de janeiro de 2023, Renner sofreu graves lesões após ser atropelado por um veículo limpa-neve enquanto ajudava seu sobrinho, que estava preso na neve. O ator teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada, resultando em mais de 30 ossos quebrados. Após ser operado às pressas, Renner permaneceu internado na UTI por cerca de duas semanas antes de continuar sua recuperação em casa. A investigação do acidente revelou que o próprio Jeremy Renner estava dirigindo o limpa-neve, mas saiu do veículo para auxiliar seu sobrinho. Ao tentar retornar, o ator foi jogado ao chão e esmagado pelo veículo.