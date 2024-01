Em três meses, livro de Britney Spears vende mais de 2 milhões de cópias nos EUA

Biografia intitulada ‘A Mulher em Mim’ aborda detalhes íntimos da sua vida pessoal e carreira da cantora, como sua gravidez de Justin Timberlake e os 13 anos de tutela

Reprodução/Instagram/britneyspears/11.01.2022



O lançamento do livro de memórias da cantora Britney Spears, intitulado “A Mulher em Mim”, ultrapassou a marca de dois milhões de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos nos primeiros três meses de vendas. E a estimativa é que mais de 1 milhão tenham sido comercializadas ao redor do mundo. Publicado pela editora Gallery Books, a biografia recebeu críticas positivas e foi considerada o melhor livro do ano por veículos especializados, como os jornais The Washington Post e Financial Times, além das revistas Rolling Stone e Vanity Fair. Na obra, Britney revela detalhes íntimos da sua vida pessoal e carreira, como sua gravidez de Justin Timberlake e o aborto que realizou, pois o músico não queria ser pai. Ela também fala sobre as dificuldades de lidar com a fama e os 13 anos em que esteve sob a tutela de seu pai, Jamie Spears, período em que seus fãs iniciaram o movimento “free Britney”.

O livro também aborda o doloroso processo de divórcio de Kevin Federline, o episódio em que a cantora raspou a cabeça e o surto em que atacou o carro de um fotógrafo com um guarda-chuva. Além disso, a biografia relembra a icônica apresentação de Britney no Video Music Brasil de 2001, na qual ela se apresentou com uma píton albanesa, e sua estreia no Clube do Mickey, nos anos 1990. Segundo a cantora, o processo de escrever o livro foi doloroso e, por isso, ela preferiu não reviver algumas passagens do livro ao gravar a versão em áudio. A editora então convidou a atriz Michelle Williams para gravar esses trechos, deixando para Britney apenas a introdução.