Calça de Silvio Santos cai durante programa e espanta plateia; assista

‘Tenho que apertar mais o cinto, estou emagrecendo’, declarou o apresentador na atração dominical

Reprodução/SBT Silvio Santos precisou apertar o cinto após sua calça cair durante o programa



O apresentador Silvio Santos passou por uma situação inusitada durante o seu programa dominical no SBT. Ele interagia com uma mulher da plateia, que participava de uma das brincadeiras da atração que valem dinheiro, quando sua calça simplesmente caiu. O vídeo do momento, que surpreendeu e arrancou risos da plateia, foi postado no Instagram do “Programa Silvio Santos”. “Xii..! Tem alguém precisando apertar mais o cinto por aqui! (risos)”, foi escrito na legenda da publicação. “Ganhou 50 [reais]”, dizia o dono do SBT quando o incidente aconteceu. “Aí, caiu as calças, espera aí. Caiu, caiu, fazer o que. Tenho que apertar mais o cinto, estou emagrecendo”, falou Silvio enquanto vestia a calça novamente e apertava mais seu cinto. Assim que terminou de se ajustar, o apresentador seguiu normalmente com o programa. “Eu estava lá e vi de pertinho (risos)”, comentou uma pessoa na publicação. “Eu estava assistindo [no último domingo,19]. Dei um grito na hora. Ele é o melhor”, escreveu outra. “O Silvio Santos é um grande apresentador!!!!! Amo!!! Até com as calças caindo, ele não perde a elegância”, acrescentou mais uma.