Jim Parsons revela que foi diagnosticado com o coronavírus: ‘Perdi paladar e olfato totalmente’

Eterno Sheldon de ‘The Big Bang Theory’ contou a Jimmy Fallon que ele e marido tiveram doença logo no início da pandemia

Reprodução/YouTube Ator descreveu sintomas da Covid-19 e disse que foi brutal não sentir gosto dos alimentos durante a quarentena



Jim Parsons, o eterno Sheldon de “The Big Bang Theory“, revelou no início desta semana que ele e o marido Todd Spiewak foram diagnosticados com o novo coronavírus. Em entrevista ao ao programa do Jimmy Fallon, o ator disse que os primeiros sintomas apareceram no início da pandemia, em março. “Pensamos que estávamos gripados. Mas aí perdemos nosso paladar e olfato totalmente. (…) Eu não imaginava que o paladar e o olfato poderiam ir embora completamente. E, quando você está de quarentena e não tem mais nada para fazer além de comer… Meu Deus. Foi brutal”, desabafou. Parsons e o marido já se recuperaram completamente da doença.

Assista ao vídeo original (em inglês):