João Gomes para de beber após bronca de Ivete Sangalo; cantora explica atitude

Rei do Piseiro disse durante um show que já está há um mês sem consumir bebidas alcoólicas

Reprodução/Globo Ivete Sangalo aconselhou João Gomes a parar de consumir bebidas alcoólicas



O cantor João Gomes revelou que parou de consumir bebidas alcoólicas após ser aconselhado pela cantora Ivete Sangalo. “Deixa eu dizer um negócio, estou há um mês sem beber. Ela [Ivete] brigou comigo, [dizendo] que era para eu não beber”, contou o artista durante um show que realizou no último fim de semana. A cantora explicou por que chamou a atenção do Rei do Piseiro. “Eu lhe agradeço demais. Não briguei com você. João, você está com 21 anos, uma carreira tão promissora e comendo água toda hora? Deixa um dia, um final de semana, para tomar um negócio com a sua mulher para comemorar. Agora, comer água toda hora, não, aí o copo não aguenta. Um talento como você a gente quer para a vida toda”, disse Ivete. “Você está certa”, admitiu João. A cantora baiana acrescentou que aconselhou o jovem artista porque ao longo de sua carreira precisou fazer escolhas. “Na minha vida profissional, eu tive todas as ofertas que você possa imaginar. Todas. De todas as ordens. Eu fiz as minhas escolhas e não me arrependo. Hoje sou uma mulher completamente segura da minha vida, do meu corpo, da minha cabeça e da minha energia, que é inconfundível. Tudo o que a gente aprende de bom a gente tem que passar para as pessoas que a gente ama, e eu te amo muito”, afirmou.