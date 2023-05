João Gomes reata namoro com influencer após um mês de separação

Término ocorreu depois que mãe do cantor fez uma série de críticas a Ary Mirelle

Reprodução/Instagram/joaogomescantor/arymirelle Cantor João Gomes reata namoro com influenciadora Ary Mirelle



O cantor João Gomes reatou o namoro com a influencer Ary Mirelle. Na noite desta quarta-feira, 10, o casal foi as redes sociais para anunciar que estão junto novamente após um mês de separação. “É isso… você é o meu amor, e que Deus cuide do nosso relacionamento. Eu te amo, meu melhor amigo, meu namorado. Vale a pena lutar por quem a gente ama”, escreveu a influenciadora nos stories do Instagram, onde aparece ao lado do artista. “Amo vocês que torceram tanto por isso. Obrigado por todo carinho. Estou sensível”, agradeceu, aos risos, Ary Mirelle. O cantor também divulgou a retomada do relacionamento. Depois de publicar imagens que estava com febre, João Gomes fez questão de mostrar a influencer e comentou: “Quem cuidou de mim”, contou. O casal se separou após a mãe do cantor fazer uma série de críticas a influenciadora. Inclusive, depois do término, o cantor disse publicamente que estava chateado com a situação.