Maisa posta foto com Rodrygo após boatos sobre romance: ‘Amigo’

Após burburinhos sobre um possível romance entre Maisa e Rodrygo, a atriz e apresentadora publicou uma foto em suas redes sociais ao lado do ex-jogador do Santos segurando uma camisa do atual clube do jogador. Maisa está em Madri e foi assistir a partida entre Real Madrid, clube atual de Rodrygo, e Manchester City, pela semifinal da Uefa Champions League. A foto foi publicada em seu story nesta quarta-feira, 10. “Autografada pelo amigo”, escreveu na legenda, reforçando a amizade entre os dois. Durante o jogo, disputado na terça-feira, 9, ela publicou stories e marcou o atleta. Por sua vez, o atacante repostou a publicação em seu perfil com um coração e os rumores sobre um possível affair cresceram. Rodrygo é amigo do ex-namorado de Maísa, Nicholas Arachiro, desde a época em que jogava pelo Santos e, por isso, ele a Maísa se conhecem há muito tempo também. Maisa e Nicholas terminaram o relacionamento em 2021 após quatro anos juntos.