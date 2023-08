João Vicente de Castro conta ter o hábito de olhar o pênis de outros homens no vestiário

Ator afirma que pênis, assim como pé, dá identidade à pessoa: ‘Chama a atenção’

Reprodução/ Instagram @joaovicente27 'Se ficar pelado na minha frente, eu vou dar uma olhada rápida', diz João Vicente



O ator João Vicente de Castro surpreendeu ao declarar que tem o hábito de observar as características do pênis de outros homens no vestiário. O artista, que já lutou jiu-jitso, conta que ao final da prática esportiva olhava os corpos dos outros lutadores que estavam com ele nu se preparando para o banho. “Tinha que ficar pelado [no vestiário], tirava a roupa e a cueca que estavam suados e a gente tirava a roupa olhando um no olho do outro. Não podia tirar o olho do olho e quando virava, tinha de acertar o olho”, revelou. “A verdade é a seguinte: ‘piru’ chama a atenção! A pessoa está pelada e você fica com vontade de saber como é o ‘piru’“. Ele ainda falou que, assim como o pé, o pênis dá identidade para os outros. “Eu vou confessar: se a pessoa ficar pelada na minha frente, eu vou dar uma [olhada] rápida… Tem um ‘piru’ bom, se tem um ‘piru’ que não vou respeitar“, contou ele arrancando riso dos demais.