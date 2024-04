Jogador é alvo de ataques homofóbicos após confirmar envolvimento com Pabllo Vittar

Polidoro Junio atua pelo US Ivry, na França, e já namorou a ex-A Fazenda Jojo e se relacionou com Karol Conká.

Reprodução/Instagram/@pabllovittar e Reprodução/Instagram/@polidorojr Jogador Polidoro Júnior e assumiu affair com a cantora Pabllo Vittar



O jogador Polidoro Junior, de 27 anos, confirmou em uma entrevista que teve um envolvimento com a cantora Pabllo Vittar, de 30 anos. A revelação foi feita durante o programa Sabadou com Virginia, no SBT, onde a cantora mencionou ter ficado com um jogador de futebol, sem mencionar nomes. Após a confirmação do jogador ao colunista Léo Dias, surgiram diversos comentários homofóbicos em suas últimas postagens no Instagram. “Tinha que ser da base do São Paulo mesmo para gostar de linguiça” e “Ele faz aula de balé mas diz que luta karatê”, evidenciando a intolerância e preconceito presentes nas redes sociais.

Diante da situação, alguns fãs sugeriram que o jogador bloqueasse os comentários e criticaram a postura preconceituosa dos internautas. Algo que foi seguido pelo jogador. Comentários como “Se eu fosse esse homem, trancaria os comentários porque os homofóbicos estão nervosos” e “O que me impressiona é a garotada de 15 anos vindo deixar vários comentários homofóbicos e transfóbicos” demonstraram a preocupação com a falta de educação e respeito nas interações online. Polidoro é zagueiro e atualmente joga pelo US Ivry, na França. O jogador já namorou a ex-A Fazenda Jojo e se relacionou com Karol Conká.

*Reportagem produzida com auxílio de IA